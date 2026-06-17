رئیس هیات رئیسه صندوق نفت:
طرحهای جدید رفاهی برای بازنشستگان پیگیری میشود
حسین حسین زاده، در خصوص متناسب سازی سالانه حقوق بازنشستگان صندوق نفت تصریح کرد: مطالعات کارشناسی برای «متناسبسازی سالانه مستمریها» در جریان است که بهمحض حصول نتیجه، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، با تأکید بر صیانت از منافع ذینفعان و تقویت بنیه اقتصادی صندوق، رویکردهای کلان این مجموعه در حوزههای رفاهی و سرمایهگذاری را تبیین کرد و از استمرار اجرای تعهدات قانونی و حرکت بهسوی ابزارهای نوین مالی خبر داد.
حسین حسینزاده در تشریح وضعیت تعهدات رفاهی، با اشاره به نهایی شدن متناسبسازی مصوب مجلس در سه فاز، ضمن قدردانی از وزیر نفت و دستاندرکاران بابت اهتمام نسبت به تأمین منابع متناسبسازی از محل تعهدات کارفرمایی، تصریح کرد: مطابق قانون ابلاغی متناسب سازی در سه مرحله انجام شد که مرحله نهایی آن همراه با پرداخت مستمری اردیبهشت ماه محقق شد.
وی درباره بحث ماده ده افزود: بخش مرتبط با تعهدات صندوق در دوره بازنشستگی در پرونده ماده ۱۰ اجرا شده و بخش مربوط به تعهدات کارفرمایی برای بازنشستگان در زمان اشتغال، بهطور مستمر از کارفرمایان ذیربط در حال پیگیری است.
حسین زاده، در خصوص متناسب سازی سالانه، نیز تصریح کرد: مطالعات کارشناسی برای «متناسبسازی سالانه مستمریها» نیز در جریان است که بهمحض حصول نتیجه، اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس هیئترئیسه صندوقها در ادامه به تداوم خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: وام گردشگری بهعنوان یکی از خدمات رفاهی نوین صندوقها در سالهای اخیر به یک مطالبه عمومی میان بازنشستگان ارجمند تبدیل شده و تلاش برای اختصاص نوبتهای آتی آن یا طراحی خدمات مشابه در دستور کار قرار دارد. همچنین سازوکار پرداخت علیالحساب مستمری مطابق روال سالهای گذشته و بهمحض تأمین منابع، اعلام خواهد شد. وی از طراحی کارتهای اعتباری خرید تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری شبکه بانکی خبر داد که جزئیات اجرایی آن پس از نهایی شدن فرآیندها اطلاعرسانی میشود.
حسینزاده با تأکید بر استقلال و ماهیت غیردولتی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت اظهار داشت: براساس اساسنامه صندوقها که مصوبه هیئت محترم وزیران را دارد و همچنین مطابق ماده ده و چهارده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، صراحتا این مجموعه نهادی مستقل و غیردولتی است و منابع آن از محل کسورات کارکنان، سهم کارفرما و بازدهی سرمایهگذاریها تأمین میشود؛ از این رو اتکای صندوقها به منابع درونزا و بدون استفاده از بودجه عمومی دولت است. وی افزود: خوشبختانه با روحیه جهادی کارکنان و لطف پروردگار، خدمات صندوق حتی در ایام جنگ و ماههای پرچالش اخیر بدون وقفه استمرار داشته و تمامی تعهدات قانونی با افتخار ایفا شده است؛ این انسجام، پشتوانهای مهم برای صیانت از حقوق بازنشستگان گرامی صنعت نفت به شمار میآید.
وی در بخش سرمایهگذاری گفت: در راستای تکلیف برنامه هفتم توسعه و پیشرفت که بحث مردمی سازی اقتصاد و حرکت از بنگاهداری به سمت سهامداری را تاکید دارد به زودی بزرگترین عرضه تاریخ بورس کشور در دستور کار گروه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی صنعت نفت قرار خواهد گرفت این اقدام با تکیه بر مطالعات دقیق کارشناسی و نگاه تخصصی شرکتهای «گروه اهداف» طراحی شده و هدف آن تقویت شفافیت، حاکمیت شرکتی و ارتقای بازدهی داراییهاست.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در ادامه از توسعه مسیرهای نوین سرمایهگذاری خبر داد و افزود: متنوعسازی سبد داراییها با تمرکز بر حوزههایی مانند سرمایهگذاری در بخش حملونقل، طراحی صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر فلزات گرانبها از جمله صندوق طلا، و همچنین حرکت به سمت عرضه و فروش محصولات برخی شرکتهای تابعه بر بسترهای دیجیتال و ابزارهای نوین مالی در دستور کار قرار دارد. این رویکرد با هدف افزایش بهرهوری داراییها، توسعه جریانهای درآمدی پایدار و تقویت بنیه اقتصادی صندوقها دنبال میشود.
وی همچنین از همراهی راهبردی اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی در مسیر توسعه و صیانت از منافع خانواده بزرگ صنعت نفت قدردانی کرد.