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پیشنهاد جسورانه فرانسه/ موافقت وزرای کار هفت کشور صنعتی برای مقابله با دامپینگ مزدی

پیشنهاد جسورانه فرانسه/ موافقت وزرای کار هفت کشور صنعتی برای مقابله با دامپینگ مزدی
کد خبر : 1800598
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اعضای نشست وزرای کار هفت کشور صنعتی در شهر ژنو سوئیس با پیشنهاد جسورانه فرانسه برای بهبود شرایط بازار کار و مقابله با دامپینگ مزدی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، وزرای کار هفت کشور صنعتی موسوم به G۷ طی هفته گذشته در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کار برای بحث در مورد اقدامات هماهنگ برای مقابله با چالش‌های بنیادین حوزه روابط کار در قرن جدید از جمله توسعه هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و تهدید کار شایسته در کشورها، تشکیل جلسه دادند. 

اعضای این نشست، با پیشنهاد جسورانه فرانسه برای بهبود شرایط بازار کار و مقابله با دامپینگ مزدی موافقت کردند. 

وزرای کار هفت کشور صنعتی همچنین از فرصت توسعه پیشنهادهای مشترک با گروه‌های تجاری به منظور کمک به اهداف وزرای کار گروه هفت، استقبال کردند. از طریق مذاکرات این گروه، وزرا توافق کردند که دو متن توافقنامه مشترک در رابطه با ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین توسعه کار شایسته و اقدامات الزام‌آور در این حوزه‌ها تدوین کنند. 

حذف کار کودکان و کمک به آزادی عمل بیشتر و توسعه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در کشورها و کمک به توسعه استفاده از ابزارهای ایمن در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله اهداف ضمنی این نشست عنوان شد. تاکید بر نقش چانه‌زنی مزدی و توافق روی اختلافات کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه جانبه در چهارچوب گفتگوی اجتماعی، از موضوعاتی بود که برای محافظت از کارگران مطرح شد. همچنین اقدامات ضروری در فصل تابستان برای مقابله با گرمای کشنده که تهدید میلیاردها کارگر در سراسر جهان محسوب می‌شود، از موضوعات مورد بحث این نشست بوده است.

 

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