کارگران ارکان ثالث نفت و گاز: وقت حذف پیمانکاران است!

جمعی از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در تماس با ایلنا، خواستار حذف سریع پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شرکت‌های پیمانکاری شدند.

این کارگران می‌گویند: با پایان دوره جنگ، باید حذف پیمانکاران در اولویت قرار بگیرد؛ اکنون دولت باید به فکر معیشت و امنیت شغلی بیش از یک میلیون کارگری باشد که بیش از هفت سال است در انتظار ساماندهی و تبدیل وضعیت هستند.

کارگران شرکتی، خواستار فراهم آمدن سریع بسترهای اجرایی ساماندهی در دوران پساجنگ شدند و افزودند: انتظار داریم تا قبل از پایان تابستان، قرارداد مستقیم شویم.

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