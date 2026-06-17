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کارگران ارکان ثالث نفت و گاز: وقت حذف پیمانکاران است!

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز: وقت حذف پیمانکاران است!
کد خبر : 1800584
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کارگران ارکان ثالث نفت و گاز می‌گویند: دولت نباید حذف پیمانکاران را پشت گوش بیندازد؛ اکنون زمان اجرای آن است.

جمعی از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز  در تماس با ایلنا، خواستار حذف سریع پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شرکت‌های پیمانکاری شدند.

این کارگران می‌گویند: با پایان دوره جنگ، باید حذف پیمانکاران در اولویت قرار بگیرد؛ اکنون دولت باید به فکر معیشت و امنیت شغلی بیش از یک میلیون کارگری باشد که بیش از هفت سال است در انتظار ساماندهی و تبدیل وضعیت هستند.

کارگران شرکتی، خواستار فراهم آمدن سریع بسترهای اجرایی ساماندهی در دوران پساجنگ شدند و افزودند: انتظار داریم تا قبل از پایان تابستان، قرارداد مستقیم شویم. 

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