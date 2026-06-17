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دانستنی‌های تامین اجتماعی؛

بیمه‌پردازی همزمان در چند کارگاه/ تکلیف کارگران چندشغله چیست؟

بیمه‌پردازی همزمان در چند کارگاه/ تکلیف کارگران چندشغله چیست؟
کد خبر : 1800581
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 بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، چنانچه بیمه‌شده به‌صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما فعالیت کند، هر یک از کارفرمایان موظف هستند حق‌بیمه مربوط به سهم بیمه‌شده و کارفرما را به‌صورت جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، چنانچه بیمه‌شده به‌صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما فعالیت کند، هر یک از کارفرمایان موظف هستند حق‌بیمه مربوط به سهم بیمه‌شده و کارفرما را به‌صورت جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

در چنین شرایطی، مجموع دستمزدهای بیمه‌شده در محاسبه تعهدات و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای لحاظ شده و می‌تواند موجب افزایش سطح حمایت‌های بیمه‌ای فرد شود.

نکته مهم اینکه، اگر بیمه‌شده در یکی از کارگاه‌ها سقف دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سالانه را دریافت کند، ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه از سوی سایر کارگاه‌ها الزامی نخواهد بود.

 

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