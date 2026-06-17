به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، چنانچه بیمه‌شده به‌صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما فعالیت کند، هر یک از کارفرمایان موظف هستند حق‌بیمه مربوط به سهم بیمه‌شده و کارفرما را به‌صورت جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

در چنین شرایطی، مجموع دستمزدهای بیمه‌شده در محاسبه تعهدات و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای لحاظ شده و می‌تواند موجب افزایش سطح حمایت‌های بیمه‌ای فرد شود.

نکته مهم اینکه، اگر بیمه‌شده در یکی از کارگاه‌ها سقف دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سالانه را دریافت کند، ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه از سوی سایر کارگاه‌ها الزامی نخواهد بود.

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