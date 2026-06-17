آغاز پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از عصر امروز

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر امروز (چهارشنبه) آغاز می شود و تا 31 خرداد به پایان خواهد رسید.

میزان افزایش سالانه براساس مصوبه شورایعالی کار برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بعلاوه یک میلیون پانصد هزار تومان است. همزمان افزایش ۳۰ درصدی مرحله سوم قانون متناسب سازی نیز اعمال شده است. این افزایش در مستمری خرداد اعمال می‌شود.

این در حالیست که زمان پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت هنوز مشخص نیست؛ قرار است تامین اجتماعی در آینده زمان پرداخت معوقات را اعلام کند.

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