خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از عصر امروز

آغاز پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از عصر امروز
کد خبر : 1800493
لینک کوتاه کپی شد.

براساس اطلاعیه تامین اجتماعی، پرداخت مستمری خرداد بازنشستگان این صندوق از عصر امروز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر امروز (چهارشنبه) آغاز می شود و تا 31 خرداد به پایان خواهد رسید. 

میزان افزایش سالانه براساس مصوبه شورایعالی کار برای حداقل بگیران  ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بعلاوه یک میلیون پانصد هزار تومان است. همزمان افزایش ۳۰ درصدی مرحله سوم قانون متناسب سازی  نیز اعمال شده است. این افزایش در مستمری خرداد اعمال می‌شود.

این در حالیست که زمان پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت هنوز مشخص نیست؛ قرار است تامین اجتماعی در آینده زمان پرداخت معوقات را اعلام کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی