خبرگزاری کار ایران
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یک فعال صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

کار زیر سایه سقوط/ یک لغزش ساده مساوی‌ست با مرگ

کار زیر سایه سقوط/ یک لغزش ساده مساوی‌ست با مرگ
کد خبر : 1800128
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رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، با اشاره به وضعیت نامناسب ایمنی در برخی کارگاه‌های ساختمانی گفت: هنوز تعداد قابل توجهی از کارگاه‌های ساختمانی فاقد حداقل استانداردهای ایمنی هستند و لازم است برای تأمین امنیت و بهبود معیشت کارگران ساختمانی تدابیر جدی اندیشیده شود.

«علی‌اصغر دهسنگی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، به ایلنا گفت: همه می‌دانیم که کارگران ساختمانی با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و بارها این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده است، اما مسئولان توجهی به این مشکل ندارند. حتی طرح‌هایی مانند کالابرگ نیز تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی این قشر ضعیف نداشته است.

وی با اشاره به کاهش نرخ ورود نیروهای جوان به حوزه ساخت‌وساز افزود: وقتی امنیت شغلی وجود ندارد و دستمزدها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، طبیعی است که جوانان به سمت مشاغل دیگر بروند. این روند می‌تواند در آینده بخش ساخت‌وساز را با کمبود نیروی انسانیِ ماهر مواجه کند.

دهسنگی با تأکید بر مخاطرات شغلی کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی با در دست داشتنِ جان خود سر کار می‌روند. یک لغزش کوچک، نقص در داربست یا بی‌احتیاطی در کارگاه، می‌تواند زندگی یک خانواده را دچار بحران کند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان همچنین از وضعیت بیمه این کارگران انتقاد کرد و گفت: کارگری که سال‌ها در این حرفه فعالیت کرده، نباید هر چند ماه یک‌بار نگران قطع بیمه خود باشد. این وضعیت موجب ایجاد اضطراب دائمی برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است.

وی در پایان افزود: اگر امروز به مشکلات کارگران ساختمانی رسیدگی نشود، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری در حوزه ایمنی، کیفیت ساخت‌وساز و حتی اقتصاد شهری پرداخت خواهد شد. در حالی که فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی گرگان هر روز بیشتر می‌شود، مطالبات کارگران همچنان در میان مشکلات معیشتی و کمبود ایمنی کمتر شنیده می‌شود.

 

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