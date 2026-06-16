مرگ یک کارگر در یزد بر اثر ریزش دهانه چاه فاضلاب

به گزارش ایلنا، حادثه ریزش دیواره چاه مجاور، به مرگ یک کارگر چاه کن در یکی از محله‌های یزد انجامید.

براساس اعلام سازمان آتش نشانی یزد، کارگر جان باخته مشغول حفر یک حلقه چاه بود که ناگهان دیواره چاه تخریب شده و محتویات چاه فاضلاب در مجاورت این چاه داخل چاه جدید ریخته و کارگر به دلیل کمبود اکسیژن دچار خفگی شده است.

از قرار معلوم، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی، با تلاش فراوان کارگر را از عمق چاه خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند که متأسفانه پس از انجام معاینات اولیه، مشخص شد وی در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

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