پیگیری برای بازگشت کمک هزینه معیشتی و افزایش مزایای جانبی بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز نصیری عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با حضور در کانون عالی بازنشستگان، به بررسی مطالبات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پرداخت.

در این نشست، مواردی چون حذف مبلغ ۷۱۶ هزار تومان حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران وعدم افزایش مزایای جانبی (حق مسکن، حق معیشت، حق عایله‌مندی و حق اولاد) مطرح شد.

وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان تامین‌اجتماعی، افزود: موضوعات مطرح‌شده، در هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیگیری خواهد شد.

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