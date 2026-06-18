سفرههای خالی کارگران حجمی شهرداری سنندج/ معوقاتمان را یکجا بپردازید
جمعی از کارگران حجمی مجموعه شهرداری سنندج از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران پاکبان شهرداری سنندج واقع در استان کردستان که با قرارداد حجمی مشغول به کارند، دستکم سه ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.
این کارگران که نگران وصول نشدن مطالبات مزدی هستند، میگویند: عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانوادههایمان به وجود آورده است به همین دلیل از شهرداری درخواست داریم پیگیر پرداخت مطالباتمان از پیمانکار باشد.
به گفته کارگران شهرداری سنندج؛ آنها سه ماه حقوق دریافت نکردهاند در عین حال در پیگیریهایی که با مسئولان شهری انجام شده، وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران داده شده است.
آنها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: توقع داریم مسئولان شهرداری سنندج به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند.
کارگران در خاتمه از شهردار و شورای شهر درخواست کردند که همه حقوق معوقه را یکجا پرداخت نمایند.