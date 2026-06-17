خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معوقات مزدی کارگران پنل‌های خورشیدی در سراوان/ دو ماه بی پولی

معوقات مزدی کارگران پنل‌های خورشیدی در سراوان/ دو ماه بی پولی
کد خبر : 1800080
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از کارگران شاغل در یک شرکت فعال در زمینه احداث و نصب پنل‌های خورشیدی در منطقه شمس‌آباد شهرستان سراوان، از پرداخت نشدن دست‌کم دو ماه حقوق و مطالبات خود خبر دادند.

این کارگران به ایلنا اعلام کردند، با وجود ادامه فعالیت پروژه و حضور مستمر آنان در محل کار، حقوق دو ماه اخیرشان تاکنون پرداخت نشده است. 

یکی از این کارگران در این‌باره گفت: با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر برای دریافت مطالبات، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و مسئولان شرکت نیز زمان مشخصی برای پرداخت حقوق‌ها اعلام نکرده‌اند. 

کارگران می‌گویند در شرایطی که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده، تأخیر در پرداخت دستمزدها آن‌ها را با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که برخی از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره، اجاره مسکن و پرداخت بدهی‌های خود با دشواری مواجه شده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی