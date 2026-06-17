این کارگران به ایلنا اعلام کردند، با وجود ادامه فعالیت پروژه و حضور مستمر آنان در محل کار، حقوق دو ماه اخیرشان تاکنون پرداخت نشده است.

یکی از این کارگران در این‌باره گفت: با وجود مراجعات و پیگیری‌های مکرر برای دریافت مطالبات، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و مسئولان شرکت نیز زمان مشخصی برای پرداخت حقوق‌ها اعلام نکرده‌اند.

کارگران می‌گویند در شرایطی که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده، تأخیر در پرداخت دستمزدها آن‌ها را با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که برخی از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره، اجاره مسکن و پرداخت بدهی‌های خود با دشواری مواجه شده‌اند.

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