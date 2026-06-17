معوقات مزدی کارگران پنلهای خورشیدی در سراوان/ دو ماه بی پولی
شماری از کارگران شاغل در یک شرکت فعال در زمینه احداث و نصب پنلهای خورشیدی در منطقه شمسآباد شهرستان سراوان، از پرداخت نشدن دستکم دو ماه حقوق و مطالبات خود خبر دادند.
این کارگران به ایلنا اعلام کردند، با وجود ادامه فعالیت پروژه و حضور مستمر آنان در محل کار، حقوق دو ماه اخیرشان تاکنون پرداخت نشده است.
یکی از این کارگران در اینباره گفت: با وجود مراجعات و پیگیریهای مکرر برای دریافت مطالبات، تاکنون نتیجهای حاصل نشده و مسئولان شرکت نیز زمان مشخصی برای پرداخت حقوقها اعلام نکردهاند.
کارگران میگویند در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده، تأخیر در پرداخت دستمزدها آنها را با مشکلات جدی معیشتی روبهرو کرده است؛ بهطوری که برخی از آنها برای تأمین هزینههای روزمره، اجاره مسکن و پرداخت بدهیهای خود با دشواری مواجه شدهاند.