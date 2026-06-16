به گزارش ایلنا، سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد فضای الهام‌بخش و رقابتی برای جوانان، از تهیه‌کنندگان واجد صلاحیت برای تولید برنامه تلویزیونی استعدادیابی مهارت‌محور با عنوان «حرفه‌ای‌ها» دعوت کرد.

برنامه تلویزیونی «حرفه‌ای‌ها» با رویکردی مهارت‌محور طراحی شده و قرار است با مشارکت داوران و کارشناسان متخصص سازمان، فرصت بروز استعدادهای مهارتی را برای نسل جوان فراهم کند. این برنامه با هدف تقویت برند ملی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور و در چارچوب اهداف مندرج در اساسنامه، تولید خواهد شد.

بر اساس این فراخوان، سازمان از تهیه‌کنندگانی دعوت کرده است که دارای کارت تهیه‌کنندگی معتبر بوده و سابقه تولید حداقل پنج برنامه شاخص تلویزیونی یا شبکه نمایش خانگی به‌ویژه در قالب مسابقات تلویزیونی را در کارنامه حرفه‌ای خود دارند.

تهیه‌کنندگان علاقه‌مند می‌توانند تا پایان وقت اداری ١۴٠۵/٠۴/٠٧، سوابق، تجربیات و مستندات حرفه‌ای خود را از طریق فرم تماس مشخص شده در لینک زیر ارسال کنند.

پس از بررسی اولیه مدارک دریافتی، از تهیه‌کنندگان واجد شرایط جهت ارائه پروپوزال، ایده‌های اجرایی و شرکت در جلسات کارشناسی دعوت به عمل خواهد آمد.

ثبت‌نام در فراخوان

انتهای پیام/