رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایلنا، از حمایت و همراهی همه‌جانبه مجلس شورا از سازمان تأمین اجتماعی، برای کمک به بهبود ساختار و خدمات‌رسانی سازمان و رفع ناترازی خبر داد.

رضا علیزاده اظهار کرد: باید از زحمات سازمان تأمین اجتماعی تشکر کنم که با وجود مشکلات بسیار و ناترازی‌هایی که در میزان هزینه‌ها و درآمدهای ماهانه‌شان دارند، سعی کردند خدمات‌رسانی به کارگران بازنشسته و شاغل، به‌ویژه در ماه‌های اخیر و شرایط جنگی به نحو احسن انجام شود.

نمایندۀ مردم ورزقان در مجلس اضافه کرد: انتظار داریم چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در دوران بازنشستگی افراد که اغلب مقارن با شروع بیماری‌هاست و هزینه‌های درمانی افراد بالا می‌رود گسترده‌تر شود، اما آنچه که مهم است این است که این سازمان نیاز به اصلاحات ساختاری برای ارائه خدمات به ذینفعان در آینده دارد.

او اظهار کرد: ما در مجلس، از آن‌چه به بهبود ساختار و خدمات‌رسانی سازمان و رفع ناترازی آن کمک می‌کند، همراهی و حمایتِ همه‌جانبه کنیم. همچنین سعی می‌کنیم، همزمان با حفظ منافع تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی، شرایط خدمات‌گیرندگان و عمدتاً بازنشستگان و افراد زیرمجموعۀ سازمان آسیب نبیند و کیفیت خدمات افت نکند؛ امیدواریم شاهد باشیم به زودی این ناترازی از سازمان برچیده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم تأکید کرد: در شرایط سخت جنگی، خدمات‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی مطلوب بود و در این شرایط، افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، جای تقدیر دارد.

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