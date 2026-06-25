در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
یک ظرفیت غنی برای اشتغالزایی/ معادن شن و ماسه را دریابید!
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان گلستان، با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از صنایع معدنی استان گفت: در صورت تقویت زیرساختهای حملونقل، تأمین تسهیلات مالی و کاهش موانع قانونی، این صنعت ظرفیت ایجاد صدها فرصت شغلی امن و پایدار را دارد.
«جواد مگدرینژاد» عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نقش کلیدی واحدهای تولید شن و ماسه در تأمین مصالح ساختمانی و اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: صنعت شن و ماسه یکی از پایههای اصلی ساختوساز و توسعه زیرساختهای استان است و بخش قابلتوجهی از نیاز پروژههای عمرانی و ساختمانی از طریق همین واحدها تأمین میشود. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان، به دلیل مشکلات ساختاری و اقتصادی، قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند.
وی با برشمردن مهمترین چالشهای این صنعت افزود: کمبود و نامناسب بودن جادههای دسترسی برای حمل مواد معدنی، فرسودگی ماشینآلات و نبود تسهیلات کافی برای نوسازی تجهیزات، بروکراسی پیچیده و زمانبر در صدور و تمدید مجوزها، هزینههای سنگین مالیاتی و بیمهای و همچنین نبود حمایتهای قانونی مؤثر برای تثبیت فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله مشکلات جدی فعالان این بخش است.
این عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه گلستان ادامه داد: افزایش هزینههای تولید در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، نبود حمایتهای مؤثر میتواند به کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها و در نهایت بیکاری کارگران منجر شود.
وی تأکید کرد: اگر این موانع برطرف شود، علاوه بر افزایش تولید، زمینه ایجاد اشتغال گسترده و پایدار برای کارگران استان فراهم خواهد شد. استان گلستان با وجود ذخایر ارزشمند معدنی، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در بخش معدن و صنایع وابسته به دست آورد و این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و نگاه توسعهمحور است.
مگدرینژاد با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها، صنایع مرتبط با شن و ماسه از مهمترین بخشهای اشتغالزا و درآمدزا به شمار میروند. گلستان نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است، اما بهرهبرداری از این ظرفیت، مستلزم تقویت زیرساختها و حمایت عملی و جدی از تولیدکنندگان است.
وی در پایان اظهار داشت: انتظار ما از مسئولان این است که با کاهش موانع قانونی، تسهیل روندهای اداری، تأمین تسهیلات مالی مناسب و تقویت زیرساختهای حملونقل، شرایط را برای رونق این صنعت فراهم کنند. در صورت تحقق این موارد، صنعت شن و ماسه میتواند به یکی از موتورهای اصلی اشتغال و توسعه اقتصادی استان گلستان تبدیل شود. چند صد کارگر میتوانند در صنایع شن و ماسه استان گلستان مشغول به کار شوند؛ این ظرفیت غنیِ اشتغالزایی نباید نادیده گرفته شود.