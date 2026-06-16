معاون روابط کار وزیر تعاون خبر داد:
استفاده از ظرفیت ۶۰۰ هزار مهندس برای کاهش حوادث کار
معاون روابط کار وزارت کار از استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت و ارتقای ایمنی کار خبر داد.
به گزارش ایلنا، پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی که با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت ایمنی در محیطهای کاری اظهار کرد: بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور در بخش ساختمان رخ میدهد.
وی افزود: پس از بخش ساختمان، حوزه صنعت در رتبه بعدی قرار دارد. رضایی بختیاری در ادامه بر ضرورت توجه جدیتر به موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث تاکید کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای ارتقای ایمنی در صنعت ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان ظرفیت قابل توجهی در کشور دارد و حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو این سازمان هستند. همچنین نزدیک به ۴۲۰ هزار نفر دارای پرونده اشتغال در این حوزه هستند که میتوان از توان تخصصی آنها برای ارتقای ایمنی کارگاههای ساختمانی استفاده کرد.
این مقام وزارت کار ادامه داد: با هماندیشی انجامشده میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، قرار است از ظرفیتهای مشترک برای تبادل اطلاعات، تقویت نظارتها و افزایش ضمانتهای اجرایی در حوزه ایمنی استفاده شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برنامههای این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه علاوه بر امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه ایمنی صنعت ساختمان، از سامانه ارتقای ایمنی کار نیز رونمایی خواهد شد؛ سپس دستور کار شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی قرار میگیرد.
رضایی بختیاری در پایان تأکید کرد: هر اقدامی که بتواند به کاهش حوادث ناشی از کار و حفظ جان کارگران کمک کند، در اولویت برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.