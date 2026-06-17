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کارگران ابنیه فنی تراورس: افزایش حقوق فروردین را نگرفتیم/ سرگردانی هفت هزار کارگر

کارگران ابنیه فنی تراورس: افزایش حقوق فروردین را نگرفتیم/ سرگردانی هفت هزار کارگر
کد خبر : 1800007
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کارگران ابنیه فنی تراورس، از مدیریت شرکت درخواست کردند مابه التفاوت فروردین را پرداخت کند.

یکی از کارگران نگهداری راه‌آهن تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه سال جاری را از کارفرما طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین معیشتی، از مدیریت می‌خواهیم بعد از گذشت سه ماه، معوقه فروردین ماه کارگران را پرداخت کند. 

به گفته وی؛ هم اکنون بیش از هفت هزار کارگر نگهداری در خطوط ریلی نواحی زاگرس، لرستان، کرج، اسلامشهر تهران و جنوب شرق زاهدان، تحت مسئولیت شرکت تراورس مشغول به کار و نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود هستند. 

این کارگر با بیان اینکه، استدلال کارفرما برای پرداخت نشدن به موقع حقوق، کمبود منابع مالی در راه‌آهن است، افزود: علاوه بر اینکه افزایش حقوق فروردین ماه انجام نشده، ۵ درصد از حقوق اردیبهشت ماه نیز پرداخت نشده است. 

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار مشکلات معیشتی کرده است افزود؛ خواسته‌ی ما خیلی ساده است، پرداخت کامل و سر وقت حقوق، تا محتاج دیگران نباشیم.

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