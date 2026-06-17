ترس از مردان نقابدار/ اعتراض پرستاران انگلیسی به برخوردهای نژادپرستانه

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری بی‌بی‌سی، پرستاران انگلیسی به برخوردهای تحقیرآمیز و نژادپرستانه پلیس مهاجرت این کشور معترض شدند.

طبق اعلام بی‌بی‌سی انگلیسی، گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس بریتانیا به پرستاران غیر بومی این کشور دستور داده است که در هنگام بروز مشکل در رفت و آمد، کارت شناسایی خود را به مردان نقابدار پلیس مهاجرت نشان دهند.

پرستاران و نمایندگان آنان در انگلستان، این برخورد را غیرانسانی و نژادپرستانه خوانده و به وزارت بهداشت و درمان این کشور مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

میشل اونیل، وزیر دولت بریتانیا، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پلیس مهاجرت انگلستان به برخی از پرستاران از اقلیت‌های قومی و غیر بومی این کشور دستور داده است که قبل از دسترسی به محل کار خود، کارت شناسایی خود را به مردان نقابدار این نیرو نشان دهند، «منزجرکننده» توصیف کرده است.

هفته گذشته خشونت‌هایی در سراسر منطقه بلفاست بریتانیا رخ داد که در آن به خانه‌ها، مشاغل و وسایل نقلیه مردم حمله شد و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی هدف حملات نژادپرستانه قرار گرفتند.

ناآرامی پس از آن آغاز شد که فیلم حمله با چاقو در شمال بلفاست در شب دوشنبه که منجر به جراحات جدی قربانی شد، به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. مردی به اتهام اقدام به قتل متهم شده است.

مقامات انگلیسی در واکنش به این اعتراضات گفته‌اند: «باید تحقیقات جدی انجام شود». بسیاری از اعتراضات به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما در جاهای دیگر افرادی بودند که درگیر خشونت نژادپرستانه شدند.

کارکنان بین‌المللی مراقبت‌های بهداشتی به بی‌بی‌سی نیوز گفته‌اند که با ارعاب مواجه شده‌اند و برخی از آن‌ها نگران امنیت خود هستند.

مایک نسبیت، وزیر بهداشت انگلستان در اعتراض به این عمل پلیس بریتانیا اعلام کرده است: «اگر پرستاران کشور از هر قوم و نژادی با ما همراه نبودند، خدمات درمانی ما از هم می‌پاشید و مردم بی‌جهت جان خود را از دست می‌دادند.»

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