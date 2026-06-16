یک انتصاب در صندوق بازنشستگان نفت
رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در حکمی مجتبی غفاری را به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صندوقها منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت منابع انسانی و مدیریت پشتیبانی صندوق بازنشستگان صنعت نفت با حکم رئیس هیات رئیسه این صندوق منصوب شد.
رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در حکمی مجتبی غفاری را به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صندوقها منصوب کرد.
متن حکم سید محسن جمالی خطاب به مجتبی غفاری به این شرح است:
«با عنایت به سوابق ارزنده، تعهد و شایستگیهای مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» منصوب میشوید.
انتظار میرود در راهبری این حوزه کلیدی، با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی موجود، اهتمام ویژهای به تحقق محورهای ذیل معطوف دارید:
اعتلای سرمایه انسانی: تقویت تعلق سازمانی، استقرار نظامهای نوین جانشینپروری، مدیریت استعدادها و ارتقای بهرهوری کارکنان.
اعتلای نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان: به عنوان محور اصلی توسعه سرمایه انسانی.
چابکسازی سازمانی: بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای اداری و پشتیبانی با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات.
تقویت فرهنگ سازمانی: مبتنی برارزشهای اعتماد، شفافیت و مسئولیت پذیری.
پشتیبانی راهبردی: فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حمایت مؤثر از طرحهای تحول دیجیتال و برنامههای آیندهمحور صندوقها.
بهبود فرآیندهای پشتیبانی و خدمات اداری: در جهت افزایش بهرهوری و رضایت کارکنان.
امید است با تکیه بر درایت و رویکرد هدفمند و تحولخواه، شاهد تعالی و بالندگی نظام منابع انسانی صندوق باشیم. توفیق جنابعالی را در ایفای این وظایف خطیر از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.»