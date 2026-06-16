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جزئیات رای جدید دیوان عدالت در مورد کارگران مناطق آزاد/ رسیدگی به دعاوی به نفع کارگران تمام می‌شود؟

جزئیات رای جدید دیوان عدالت در مورد کارگران مناطق آزاد/ رسیدگی به دعاوی به نفع کارگران تمام می‌شود؟
کد خبر : 1799966
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طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری، کلیه هیات‌های رسیدگی کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد که با حضور نماینده سازمان منطقه آزاد برگزار می‌شدند، فاقد صلاحیت رسیدگی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوان عدالت اداری امروز با انتشار دادنامه‌ای مربوط یک ماده قانونی، ابطال مستثنی بودن مناطق آزاد تجاری را خبر داد. 

ماده ۲۹ و ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تاکید دارد: «هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد. هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به هیئت رسیدگی ارجاع خواهد شد. هیئت مذکور در ماده فوق مرکب است از: – کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی. – کارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی. – نماینده سازمان منطقه، است.» 

به این ترتیب با رای دیوان عدالت اداری که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان انجام شده، رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی از طریق هیات‌های حل اختلاف مناطق آزاد با حضور نماینده سازمان منطقه آزاد (برخلاف سایر مناطق کشور) ابطال می‌شود. 

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: 

«در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات، اطلاق ماده ۳۰ مقرّرات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری–صنعتی کشور موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیأت وزیران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»

 

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