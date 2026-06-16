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جزئیات مصدومیت یک سیمبان بر اثر برق‌گرفتگی در بانه

جزئیات مصدومیت یک سیمبان بر اثر برق‌گرفتگی در بانه
کد خبر : 1799962
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یک کارگر سیمبان در شهرستان بانه استان کردستان حین انجام کار دچار حادثه برق‌گرفتگی شد.

یک منبع کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: یکی از سیمبانان شاغل در شرکت توزیع برق بانه هنگام انجام مأموریت کاری در محور جاده‌ای روستای «سورین» دچار برق‌گرفتگی شد و بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد. 

وی با اشاره به اینکه این حادثه در پی رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داده است، افزود: این کارگر در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. 

این منبع کارگری با انتقاد از وضعیت ایمنی شغلی سیمبانان تصریح کرد: با وجود اطلاع مسئولان از مشکلات این نیروها، همچنان شرایط کار برای سیمبانان ایمن نیست و تجهیزات و لوازم ایمنی استاندارد و باکیفیت به‌طور کامل در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

 

 

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