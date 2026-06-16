جزئیات مصدومیت یک سیمبان بر اثر برقگرفتگی در بانه
یک کارگر سیمبان در شهرستان بانه استان کردستان حین انجام کار دچار حادثه برقگرفتگی شد.
یک منبع کارگری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: یکی از سیمبانان شاغل در شرکت توزیع برق بانه هنگام انجام مأموریت کاری در محور جادهای روستای «سورین» دچار برقگرفتگی شد و بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه این حادثه در پی رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داده است، افزود: این کارگر در حال حاضر تحت درمان قرار دارد.
این منبع کارگری با انتقاد از وضعیت ایمنی شغلی سیمبانان تصریح کرد: با وجود اطلاع مسئولان از مشکلات این نیروها، همچنان شرایط کار برای سیمبانان ایمن نیست و تجهیزات و لوازم ایمنی استاندارد و باکیفیت بهطور کامل در اختیار آنها قرار نمیگیرد.