یک منبع کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: یکی از سیمبانان شاغل در شرکت توزیع برق بانه هنگام انجام مأموریت کاری در محور جاده‌ای روستای «سورین» دچار برق‌گرفتگی شد و بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در پی رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داده است، افزود: این کارگر در حال حاضر تحت درمان قرار دارد.

این منبع کارگری با انتقاد از وضعیت ایمنی شغلی سیمبانان تصریح کرد: با وجود اطلاع مسئولان از مشکلات این نیروها، همچنان شرایط کار برای سیمبانان ایمن نیست و تجهیزات و لوازم ایمنی استاندارد و باکیفیت به‌طور کامل در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

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