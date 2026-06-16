وزیر کار: ۳۸ درصد حوادث کار در بخش ساختمان رخ میدهد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای بهبود ایمنی کارگاههای ساختمانی گفت: بخش ساختمان با ثبت 38 درصد، بیشترین حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی و معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور احمد میدری وزیر کار در حاشیه دویستمین نشست شورای عالی حفاظت فنی برگزار شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست دویستمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با بیان اینکه قرار است طی یک ماه آینده در ۶ استان و ۳ ماه در سراسر کشور، ادارات کل کار استانها به سامانه شناسنامه فنی متصل شوند گفت: درصد بالایی از حوادث ما در بخش کار، شامل ۳۸ درصد در بخش ساختمان است، علاوه بر این فرسودگی شغلی در بخش ساختمان بیشتر از سایر مشاغل بوده و محیط کار ساختمانی، حادثهخیز است که در این جلسه باید مصوبهای در جهت کاهش فرسودگی شغلی بخش ساختمان داشته باشیم.
وی افزود: مهندسان ناظر بخش خصوصی میتوانند مشاوران ما در بخش ایمنی باشند و بازرسان ما میتوانند با استفاده از اطلاعات مهندسان ناظر به صورت هدفمند از محل کارگاه بازدید کنند.
وزیر کار یادآور شد: میتوان از ظرفیت بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی بهرهمند شویم و تأکید ما در خصوص سهجانبهگرایی میان دولت، بخش خصوصی و کارگر با این تفاهم محقق میشود.
پروانه رضایی معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست بیان کرد: بخش ساختوساز مهمترین بخش در حوزه ایمنی کار است ما در وزارت کار بر حفظ و صیانت از نیروی کار و تثبیت مقررات ایمنی ساختمان تاکید داریم؛ لذا هدف از امضای این تفاهمنامه، تبادل اطلاعات و تقویت ضمانت اجرایی مقررات ایمنی ساختمان میان وزارت کار و سازمان نظام مهندسی ساختمان است همچنان که مد نظر وزیر کار نیز جلوگیری از حوادث ناشی از کار خصوصا در بخش ساختمان بوده و این تفاهمنامه با همین محور تدوین شده است.
رضایی یادآور شد: بیشترین حوادث کار در بخش ساختمان رخ میدهد که ۳۸ درصد را شامل میشود و در رتبه دوم بخش صنعت است که ۳۷ درصد حوادث ناشی از کار را تشکیل میدهد؛ ۴۶ درصد حوادث رخ داده در حین کار، منجر به فوت میشود.
معاون وزیر کار بیان کرد: با توجه به وظایف سازمان نظام مهندسی در خصوص نظارت بر ساختمان تصمیم گرفتیم در وزارت کار در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک، ایمنی کار در بخش ساختمان را ارتقا دهیم.
در ادامه این نشست، امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در گذشته این میزان همکاری نزدیک میان وزارت کار با نظام مهندسی نبود و با حضور میدری در وزارت کار میزان همکاری ها افزایش یافت اظهار کرد: قرار بود تفاهم نامه آموزش به کارگران ساختمانی با سازمان فنی و حرفهای امضا شود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم متوقف شد و امیدواریم به زودی این تفاهمنامه امضا شود.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است افزود: این تفاهم نامه با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار ساختمانی است محورهای این تفاهم نامه شامل آگاهیبخشی و آموزش به کارگران و سایر فعالان بخش ساختمان است در حوزه ساختمان باید از ظرفیت نظام مهندسی به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی بهره برد نکته دیگر در این تفاهم نامه، ایجاد سرپرست ایمنی در بخش ساختمان است.
مقومی ادامه داد: مهندسان ناظر ما بازدیدهای مختلفی از ساخت و ساز دارند که بحث ایمنی را هم بررسی میکنند؛ گزارش تخلفات ایمنی نیز در این تخلفات از سوی نماینده وزارت کار اگر به ما ارائه شود، به سرعت از سوی نظام مهندسی پیگیری میکنیم؛ همچنین اگر مهندسان ناظر تخلفاتی ببینند به ادارات کل کار استانها گزارش خواهند داد.
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، علاوه بر سامانه جامعی که در نظام مهندسی وجود دارد، سامانه شناسنامه فنی هم هست که در آن اتصال به بخش فنی پیشبینی و امکان تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف در آن دیده شده است ظرف یک ماه آینده ادارات کل کار ۶ استان را به این سامانه شناسنامه فنی متصل خواهیم کرد سایر استانها هم ظرف ۳ ماه به این سامانه متصل خواهد شد که گزارش ایمنی کار از سوی مهندسان برای پروژههای مندرج در سامانه به ادارات کار استانها منتقل میشود.
وی خاطرنشان کرد: در بحث اعطای صلاحیت ایمنی میتوانیم با همکاری وزارت کار اتفاقات خوبی را رقم بزنیم بیش از ۵۰ درصد تلفات کار در بخش ساختمانی است در حوزه ساختمان که آمار تلفات کار بالاست، نماینده وزارت راه یا نظام مهندسی در شورای عالی حفاظت فنی حضور ندارد که پیشنهاد میکنیم نماینده سازمان نظام مهندسی در این شورا حضور داشته باشد.