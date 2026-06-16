کالابرگ دهکهای پایین تا دو هفته آینده دو برابر میشود؟
وزارت اقتصاد از احتمال دو برابر شدن اعتبار کالابرگ الکترونیک تا دو هفته آینده خبر داده است.
به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: افزایش مبلغ کالابرگ دهکهای پایین تحت پوشش کالابرگ در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آمادهسازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.
وی افزود: در خصوص دهکهای بالا تلاش وزارت اقتصاد این است که کالابرگ یک میلیونی آنها ادامه یابد اما به هرحال منابع دولت نیز محدود است و باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.