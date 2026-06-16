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کالابرگ دهک‌های پایین تا دو هفته آینده دو برابر می‌شود؟

کالابرگ دهک‌های پایین تا دو هفته آینده دو برابر می‌شود؟
کد خبر : 1799883
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وزارت اقتصاد از احتمال دو برابر شدن اعتبار کالابرگ الکترونیک تا دو هفته آینده خبر داده است.

به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین تحت پوشش کالابرگ در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.

وی افزود: در خصوص دهک‌های بالا تلاش وزارت اقتصاد این است که کالابرگ یک میلیونی آن‌ها ادامه یابد اما به هرحال منابع دولت نیز محدود است و باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.

 

 

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