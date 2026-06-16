به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین تحت پوشش کالابرگ در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.

وی افزود: در خصوص دهک‌های بالا تلاش وزارت اقتصاد این است که کالابرگ یک میلیونی آن‌ها ادامه یابد اما به هرحال منابع دولت نیز محدود است و باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/