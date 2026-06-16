سوریه آبستن اعتراضات است/ وضع ناجور کشاورزان فاقد زمین و کارگران

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه سوری «کاسیون»، دامنه فعالیت‌های اعتراضی در میان کشاورزان و کارگران سوریه‌ای روزانه در سراسر این کشور در حال گسترش است. با پایان جنگ و شروع بازسازی‌ها، اعتراض کارگران و کشاورزان فاقد زمین سوری به‌عدم تعیین مزد کافی برای تأمین مسکن، مشکل تغذیه فرزندان و آموزش و درمان؛ به مطالبه اصلی بدل شده است.

موج رو به رشد اعتراضاتی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، کل سوریه را با بحرانی جدید مواجه کرده است. حق اعتصاب و شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز به اشکال مختلف، حقی است که سوری‌ها با مبارزات طولانی و فداکاری‌های ارزشمند برای آن هزینه پرداخته‌اند. این حق توسط همه هنجارها و قوانین داخلی و بین‌المللی، از جمله اعلامیه قانون اساسی جدید، تضمین شده است.

اعتراضات کارگران بخش کشاورزی سوری به ویژه به قیمت سوخت، زنگ خطری برای دولت جدید سوریه است. این اعتراضات نه تنها به شرایط زندگی کشاورزان، بلکه به امنیت غذایی ملی نیز مربوط می‌شود که اکنون در معرض تهدید جدی قرار دارد و اگر با جدیت و فوریت کامل به آن رسیدگی نشود، می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.

اعتراضات کارگران سوری نیز به همین ترتیب نشانه هشدار دهنده‌ای است. این در زمانی رخ می‌دهد که دستگاه دولتی از نقش اجتماعی خود در حمایت از صنعت داخلی عقب‌نشینی کرده و در عوض با افزایش واردات، مسائل را حل می‌کنند.

دنبال کردن سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر پروژه‌های لوکس، توسعه نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و هتل‌ها نشان دهنده‌ عدم علاقه حاکمان جدید سوریه است.

حزب اراده ملی سوریه که نماینده بخش چپ‌گرای مخالفان دولت قبلی (بشار اسد) است، با هشدار در این زمینه، اعلام کرده که دولت جدید باید از فرمول‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به منظور جلب رضایت دولت‌های غربی خودداری کند تا بتواند به جای واردات بر توسعه دوباره صنعت و کشاورزی تمرکز کند.

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