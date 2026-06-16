این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بیش از یک سال است که پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی خود هستیم، اما با وجود وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان، این موضوع تاکنون عملی نشده است.

به گفته این کارگران، آنان در مجموعه خدمات و فضای سبز این شرکت تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند و در حال حاضر حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

کارگران همچنین اعلام کردند میانگین سابقه کاری آنان در این مجموعه حدود ۵ تا ۶ سال است و در این مدت با وجود دریافت حداقل مزایای قانونی از جمله عیدی، پاداش و سنوات، همچنان در انتظار عقد قرارداد مستقیم با شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران هستند؛ انتظاری که به گفته آنان با وجود بازنشستگی برخی نیروهای قراردادمستقیم، هنوز محقق نشده است.

به گفته این کارگران، قرار بود اسامی نیروهای خدماتی و فضای سبز در سامانه ساپنا ثبت شود تا آنان نیز مانند سایر کارکنان رسمی، قراردادی و حتی برخی نیروهای پیمانکاری، از مزایایی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی بهره‌مند شوند، اما این اقدام هم تاکنون انجام نشده است.

کارگران فضای سبز این شرکت همچنین با اشاره به شرایط معیشتی خود گفتند: در حال حاضر دریافتی ماهانه آنان حدود ۱۵ میلیون تومان است که به گفته آنان تنها پاسخگوی بخشی از هزینه‌های زندگی‌ست و عملاً کفاف یک ماه زندگی را نمی‌دهد؛ به همین دلیل برخی از کارگران ناچارند پس از ساعات کاری به مشاغل دیگر روی بیاورند.

این کارگران با بیان اینکه قراردادهای موقت و حضور پیمانکاران مختلف، به امنیت شغلی آنان آسیب زده است، افزودند: تغییر مداوم پیمانکار نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران منجر نشده، بلکه چرخه‌ای از بی‌ثباتی شغلی را در این مجموعه ایجاد کرده است.

آن‌ها در پایان از مسئولان مربوطه درخواست کردند با تسریع در اجرای طرح تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی، نسبت به بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران این بخش اقدام کنند.

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