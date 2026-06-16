خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران شرکتی فضای سبز نفت گچساران در گفت‌وگو با ایلنا:

زندگی قسطی با حقوق ۱۵ میلیون تومانی/ چرا کارفرمایان تن به «تبدیل وضعیت» نمی‌دهند؟!

زندگی قسطی با حقوق ۱۵ میلیون تومانی/ چرا کارفرمایان تن به «تبدیل وضعیت» نمی‌دهند؟!
کد خبر : 1799522
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران شرکتی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم انتقاد کردند.

این کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بیش از یک سال است که پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی خود هستیم، اما با وجود وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان، این موضوع تاکنون عملی نشده است. 

به گفته این کارگران، آنان در مجموعه خدمات و فضای سبز این شرکت تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند و در حال حاضر حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. 

کارگران همچنین اعلام کردند میانگین سابقه کاری آنان در این مجموعه حدود ۵ تا ۶ سال است و در این مدت با وجود دریافت حداقل مزایای قانونی از جمله عیدی، پاداش و سنوات، همچنان در انتظار عقد قرارداد مستقیم با شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران هستند؛ انتظاری که به گفته آنان با وجود بازنشستگی برخی نیروهای قراردادمستقیم، هنوز محقق نشده است. 

به گفته این کارگران، قرار بود اسامی نیروهای خدماتی و فضای سبز در سامانه ساپنا ثبت شود تا آنان نیز مانند سایر کارکنان رسمی، قراردادی و حتی برخی نیروهای پیمانکاری، از مزایایی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی بهره‌مند شوند، اما این اقدام هم تاکنون انجام نشده است. 

کارگران فضای سبز این شرکت همچنین با اشاره به شرایط معیشتی خود گفتند: در حال حاضر دریافتی ماهانه آنان حدود ۱۵ میلیون تومان است که به گفته آنان تنها پاسخگوی بخشی از هزینه‌های زندگی‌ست و عملاً کفاف یک ماه زندگی را نمی‌دهد؛ به همین دلیل برخی از کارگران ناچارند پس از ساعات کاری به مشاغل دیگر روی بیاورند. 

این کارگران با بیان اینکه قراردادهای موقت و حضور پیمانکاران مختلف، به امنیت شغلی آنان آسیب زده است، افزودند: تغییر مداوم پیمانکار نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران منجر نشده، بلکه چرخه‌ای از بی‌ثباتی شغلی را در این مجموعه ایجاد کرده است. 

آن‌ها در پایان از مسئولان مربوطه درخواست کردند با تسریع در اجرای طرح تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی، نسبت به بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران این بخش اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی