به گزارش ایلنا؛ در این جلسه که در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و با حضور عباس صوفی (نماینده مردم همدان و فامنین)، مدیران واحد تولیدی و مسئولان اجرایی برگزار شد، آخرین وضعیت حوزه تولید، اشتغال و چالش‌های کارگری این کارخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

پرداخت معوقات؛ اولویت نخست

طبق مصوبات این نشست، مدیریت کارخانه موظف شد تمام حقوق و مزایای معوق کارکنان مجموعه را حداکثر تا پایان شهریورماه پرداخت کند تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارگران این واحد صنعتی مرتفع شود.

حمایت قانونی برای بازگشت به ظرفیت مطلوب

در بخش دیگری از این جلسه، راهکارهای عملیاتی برای رونق‌بخشی مجدد به کارخانه کیوان بررسی شد. مقرر گردید برای حمایت از روند احیای این واحد، از ظرفیت‌های قانونی از جمله مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای استفاده شود تا کارخانه به ظرفیت تولید مطلوب بازگردد.

تاکید عباس صوفی بر رونق پایدار

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین، با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال موجود اظهار داشت: «کارخانه کیوان از ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی منطقه است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع پیش‌روی تولید در این مجموعه برطرف شود.»

وی پرداخت مطالبات کارگران را یک ضرورت غیرقابل‌انکار دانست و افزود: «هدف ما صرفاً حل مشکلات مقطعی نیست؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رونق پایدار تولید و بهره‌برداری حداکثری از توانمندی‌های این واحد صنعتی فراهم شود.»

صوفی در پایان خاطرنشان کرد که پیگیری اجرای مصوبات این نشست تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت کارخانه کیوان به روزهای اوج تولید، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

لازم به یاد آوری است ؛کارخانه کیوان بخشی از هلدینگ داروگر است. این کارخانهبا حداقل نیروی کار، مانند سایر واحدهای هلدینگ داروگر، با بدهی مالیاتی، بدهی به تامین اجتماعی و بدهی به چند بانک مواجه است.

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