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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

تداوم مشکلات بیمه تکمیلی در «کاغذ پارس هفت‌تپه» / مطالبات درمانی کارگران در بن‌بست اختلافات

تداوم مشکلات بیمه تکمیلی در «کاغذ پارس هفت‌تپه» / مطالبات درمانی کارگران در بن‌بست اختلافات
کد خبر : 1799386
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جمعی از کارگران شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه، با انتقاد از بلاتکلیفی در وضعیت بیمه تکمیلی، از عدم پرداخت هزینه‌های درمانی و بروز اختلاف میان مدیریت شرکت و بیمه‌گر تکمیلی خبر دادند.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام این کارگران، قرارداد بیمه تکمیلی آنان در سال گذشته با «بیمه رازی» منعقد شده بود، اما ناتوانی در پرداخت حق‌ بیمه‌ها باعث شد کارگران دو ماه از سال گذشته، علیرغم نیاز مبرم، از دریافت خدمات و مزایای درمانی محروم بمانند. 

کارگران مدعی هستند با وجود گذشت سه ماه از پایان قرارداد قبلی، بسیاری از پرونده‌های هزینه‌های درمانی که به بیمه ارسال شده، همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی تشکل‌های کارگری، شرکت بیمه رازی علت‌ عدم پرداخت خسارت‌ها را «عدم وصول آخرین مرحله از حق‌بیمه» از سوی مدیریت شرکت کاغذ پارس اعلام کرده است. 

نکته مورد اعتراض کارگران این است که مبالغ حق بیمه تکمیلی به‌صورت منظم از فیش حقوقی آن‌ها کسر شده، اما به حساب شرکت بیمه واریز نشده است. این موضوع باعث تضییع حقوق کارگرانی شده  که اکنون برای دریافت هزینه‌های درمانی خود میان شرکت و بیمه سرگردان هستند. 

کارگران کاغذ پارس هفت‌تپه، با درخواست از نهادهای نظارتی و اداره کار، خواستار رسیدگی فوری به این تخلف، شفاف‌سازی وضعیت مبالغ کسر شده از حقوق و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات درمانی خود شدند.

 

 

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