ابهام در پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی با احکام جدید

به گزارش خبرنگار ایلنا، شنیده‌ها حاکی است که سازمان تامین اجتماعی برای تأمین منابع بیشتردر حال رایزنی است اما به نظر می‌رسد تاکنون موفق به تأمین منابع بیشتر برای پرداخت مستمری‌ها بر اساس احکام جدید نشده است.

در همین راستا مدیرکل تأمین اجتماعی یزد اظهار داشته: منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق خردادماه با احکام جدید فراهم نشده است

آنطور که حسن زارع گفته است؛ با توجه به شرایط وصول حق بیمه توسط سازمان، تا این لحظه منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق خردادماه بر اساس احکام جدید افزایش حقوق فراهم نشده است.

هفته‌های گذشته احکام حقوقی بازنشستگان با ۶۰ و ۴۵ درصد افزایش به همراه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی صادر شده است ولی برای پرداخت حقوق بر اساس این احکام طبق برآوردهای غیررسمی باید حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین شود که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تأمین این منابع برای پرداخت با حقوق جدید را با مشکل روبرو کرده است.

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