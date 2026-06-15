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جزئیات مرگ دو کارگر در یک روز خاص در رفسنجان

جزئیات مرگ دو کارگر در یک روز خاص در رفسنجان
کد خبر : 1799353
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روز جمعه ۲۲ خردادماه دو حادثه کاری جداگانه در شهرستان رفسنجان، جان دو مرد ۵۱ ساله را گرفت.

به گزارش ایلنا، در حادثه نخست که حوالی ساعت ۹:۳۰ در یکی از خیابان‌های مرکز شهر رفسنجان رخ داد، یک مرد ۵۱ ساله هنگام کار با دستگاه میکسر بتن دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد اما نیروهای امدادی فوت این فرد را در همان محل تأیید کردند.

حادثه دوم، حوالی ساعت ۱۶:۲۰ در یکی از روستاهای گردشگری شرق رفسنجان رخ داد. در جریان انجام کار ایزوگام، انفجار یک کپسول گاز و آتش‌سوزی ناشی از آن باعث جان‌باختن مردی ۵۱ ساله شد.

در این حادثه همسر و فرزند این فرد نیز دچار سوختگی شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

 

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