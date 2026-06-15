به معیشت بازنشستگان توجه شود

به گزارش خبرنگار ایلنا ، مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، معاونان مدیریت درمان تأمین اجتماعی، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت اجرایی کانون بازنشستگان و خانه کارگر مازندران، نمایندگان تشکل‌های صنفی و کارگری و جمعی از فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات خانه کارگر مازندران در قائم‌شهر برگزار شد.

در این همایش، نصرالله دریابیگی، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مازندران و نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، ضمن تجلیل از جایگاه بازنشستگان، به تشریح مشکلات و دغدغه‌های این قشر پرداخت.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی بسیاری از بازنشستگان گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این قشر شریف با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند و زیبنده نظام اسلامی نیست افرادی که پیش از انقلاب، در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و سال‌های سازندگی و توسعه کشور نقش‌آفرین بوده‌اند، امروز برای تأمین حداقل‌های زندگی با دشواری مواجه باشند.

دریابیگی افزود: بازنشستگان برای بیان مطالبات و اعتراضات خود نسبت به شرایط موجود، ناچارند به تشکل‌ها و کانون‌های صنفی مراجعه کنند تا صدای آنان از طریق این نهادها به گوش مسئولان برسد و شاید گره‌ای از مشکلاتشان گشوده شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی جامعه کارگری و بازنشستگان اظهار کرد: براساس قانون اساسی و قانون الزام، خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی باید رایگان باشد، اما در عمل شاهد دریافت هزینه‌های مختلف درمانی از بیمه‌شدگان هستیم که این موضوع موجب افزایش نارضایتی در میان جامعه کارگری و بازنشستگان شده است.

وی تصریح کرد: با وجود پرداخت هزینه‌های متعدد درمانی از سوی بیمه‌شدگان، همچنان خدمات درمانی مطلوب و در شأن این قشر ارائه نمی‌شود و این مسئله نیازمند بازنگری جدی از سوی مسئولان ذی‌ربط است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان گفت: جامعه بازنشستگان کشور خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار دارد این سازمان با اجرای دقیق قوانین، رفع تبعیض و توزیع عادلانه خدمات، در مسیر تحقق مطالبات قانونی بازنشستگان گام بردارد.

وی با بیان اینکه «بازنشستگان آینه تمام‌نمای آینده زندگی کارگران امروز هستند» افزود: دوران بازنشستگی باید نماد رفاه، آرامش و قدردانی از یک عمر تلاش صادقانه کارگران در مسیر توسعه کشور باشد، نه آنکه به دوره‌ای از دغدغه و نگرانی تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مهدوی مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز ضمن تبریک روز تکریم بازنشستگان، از تلاش‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های بازنشستگان استان قدردانی کردند.

آنان با تأکید بر نقش ارزشمند بازنشستگان در پیشرفت و توسعه کشور، این قشر را گنجینه‌ای از تجربه و سرمایه انسانی دانستند و اعلام کردند پیگیری برای کاهش مشکلات و رفع دغدغه‌های بازنشستگان در دستور کار قرار دارد.

در پایان این همایش، قطعنامه پایانی قرائت شد و از جمعی از بازنشستگان نمونه و فعال با حضور مسئولان حاضر در مراسم تجلیل به عمل آمد.

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