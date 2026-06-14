امضای ۲ مدیر دولتی در صندوق بازنشستگی کشوری غیرقانونی اعلام شد +سند
طبق نامهٔ حسابرس دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی کشور، تعهد و امضای مدیرعاملهای «شرکت آتیه صبا» و «صنایع شیر ایران» واجد اشکال قانونی است.
به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات در نامهای خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی امضای دو مدیرعامل را واجد اشکال قانونی معرفی کرد.
«تعهد و امضا مدیران عامل شرکت آتیه صبا و صنایع شیر ایران واجد اشکال قانونی است». این بخشی از نامه حسابرس دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی کشوری است.
پیشتر دیوان محاسبات در قالب دو نامه به وزیر کار، نسبت به رویه ناصواب انتصاب مدیران عامل این دو شرکت اعتراض کرده بود.
علت رویه ناصواب نقض الزامات و ضوابط قانونی در انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای فرعی است.