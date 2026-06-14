تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش/ به بیمه تکمیلی معترضیم
بازنشستگان شوش، کرخه و هفتتپه با تجمع مقابل اداره تأمین اجتماعی شوش، نسبت به عدم اجرای مطالبات قانونی و نحوه افزایش مستمریها اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا؛ صبح امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد ماه) ساعت ۹، جمعی از بازنشستگان شوش، کرخه و هفتتپه همانند هفتههای گذشته و با استناد به ماده ۲۷ قانون اساسی، مقابل اداره تأمین اجتماعی شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمعکنندگان نسبت به نحوه افزایش سالانه مستمریها اعتراض دارند؛ آنان خواستار اجرای کامل مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و بازنگری در شیوه کسر حق بیمه تکمیلی شدند.
بازنشستگان در این تجمع اعلام کردند: عدم اجرای مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی را «تضییع آشکار حقوق بازنشستگان» میدانند. آنان با اشاره به ۳۵ سال سابقه بیمهپردازی، خواستار حذف ماده ۸۹ شدند و تأکید کردند اجرا نشدن ماده ۵۴ موجب تحمیل هزینههای مضاعف تحت عنوان بیمه تکمیلی شده است. به گفته آنان، دریافت دو درصد از مستمری بازنشستگان با سطوح دریافتی متفاوت نیز عادلانه نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بازنشستگان همچنین بر حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی، لغو ساختار هیأت امناء و بازگشت سهجانبهگرایی در تصمیمگیریها تأکید کردند و پیگیری فوری مطالبات معیشتی و درمانی خود را از مسئولان خواستار شدند.