به ضرب و شتم کارگران ایرانی در ترکیه رسیدگی شود

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است:

بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های مختلف، جمعی از کارگران ایرانی که برای کار در بخش کشاورزی و برداشت چای به شهرستان «چایلی» در استان ریزه ترکیه رفته‌اند، هنگام مطالبه دستمزد خود مورد اذیت، آزار و ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند.

این رفتار غیرانسانی علیه کارگران ایرانی که تعدادی از آنان را نیز زنان کارگر تشکیل می‌دهند، موجب تأثر و نگرانی عمیق در میان جامعه کارگری شده است. کارگرانی که برای تأمین معاش خانواده‌های خود و با تحمل سختی‌های فراوان در غربت مشغول کار بوده‌اند، به جای دریافت دستمزد قانونی خود با خشونت و بی‌حرمتی مواجه شده‌اند؛ رفتاری که هیچ‌گونه توجیهی ندارد و مغایر با اصول انسانی، حقوق کار و کرامت انسانی است.

انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه ضمن محکومیت شدید این رفتار خشونت‌آمیز و ضدکارگری، از نهادهای حقوق بشری، مراجع ذی‌ربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد موضوع ضرب و شتم کارگران ایرانی در ترکیه را با جدیت پیگیری کنند.

همچنین انتظار می‌رود با احضار کاردار سفارت ترکیه در تهران و دریافت توضیحات رسمی درباره این اتفاق، اقدامات لازم برای حمایت از حقوق و امنیت کارگران ایرانی شاغل در ترکیه صورت گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

روابط عمومی

انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه

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