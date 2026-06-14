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«نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد» مصوب شد

«نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد» مصوب شد
کد خبر : 1798771
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در نشست هیأت نظارت مرکزی مؤسسات کارآموزی آزاد، کلیات آیین‌نامه اصلاحی «نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد» پس از بررسی کارشناسی به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در هفتادودومین جلسه هیأت نظارت مرکزی مؤسسات کارآموزی آزاد، اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد، بازنگری برخی مواد ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز بررسی مدل اعتبارسنجی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های آزاد و مراکز دولتی در دستور کار قرار گرفت. 

در نخستین گام این نشست، کلیات آیین‌نامه اصلاحی «نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد» (مصوب ۱۳۸۵) پس از بررسی کارشناسی به تصویب رسید و فرآیند اعمال نظرات اعضا و نهایی‌سازی در شورای تحول سازمان برای ارسال به هیأت دولت پیگیری خواهد شد. 

همچنین اصلاح ماده (۵۷) با محوریت آموزش‌های سفارش‌محور، بررسی ماده (۶۶) درباره «تمدید پروانه تأسیس» و تبیین ترکیب و شرح وظایف هیأت‌های نظارت استانی در چارچوب تفویض اختیار به ادارات کل، مورد بحث قرار گرفت. 

در بخش پایانی این نشست، مدل اعتبارسنجی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های آزاد و مراکز دولتی از سوی کارگزار ارائه شد. کلیات این مدل، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و بررسی جزئیات، به‌ویژه بخش‌های هزینه‌ای مشمول در فرآیند اجرا، برای اعلام نظر تکمیلی اعضا ادامه خواهد یافت.

 

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