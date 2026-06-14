هشدار صندوق بیمه روستاییان درباره پیامک جعلی و کلاهبرداری اینترنتی

به گزارش ایلنا، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان در اطلاعیه‌ای خطاب به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، بر ضرورت هوشیاری در برابر پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی پیامک‌های رسمی و اطلاع‌رسانی‌های صندوق صرفاً از طریق سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۹۸ ارسال می‌شود و هرگونه پیامک از سایر شماره‌ها که حاوی لینک پرداخت وجه، درخواست رمز دوم کارت بانکی یا دریافت اطلاعات مالی و بانکی باشد، فاقد اعتبار بوده و با هدف سوءاستفاده و کلاهبرداری ارسال شده است.

صندوق از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود می‌خواهد پیش از انجام هرگونه پرداخت یا ارائه اطلاعات شخصی و بانکی، نسبت به صحت پیام دریافتی اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، از کلیک روی لینک‌ها یا ارائه اطلاعات خودداری کنند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، پیش از هر اقدامی با کارگزاری‌های رسمی صندوق تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.

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