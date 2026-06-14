خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار صندوق بیمه روستاییان درباره پیامک جعلی و کلاهبرداری اینترنتی

هشدار صندوق بیمه روستاییان درباره پیامک جعلی و کلاهبرداری اینترنتی
کد خبر : 1798769
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش ارسال پیامک‌های جعلی هشدار داد و اعلام کرد تمامی پیامک‌های رسمی این صندوق تنها از طریق سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۹۸ برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارسال می‌شود.

به گزارش ایلنا، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان در اطلاعیه‌ای خطاب به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، بر ضرورت هوشیاری در برابر پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی تأکید کرد. 

بر اساس این اطلاعیه، تمامی پیامک‌های رسمی و اطلاع‌رسانی‌های صندوق صرفاً از طریق سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۹۸ ارسال می‌شود و هرگونه پیامک از سایر شماره‌ها که حاوی لینک پرداخت وجه، درخواست رمز دوم کارت بانکی یا دریافت اطلاعات مالی و بانکی باشد، فاقد اعتبار بوده و با هدف سوءاستفاده و کلاهبرداری ارسال شده است. 

صندوق از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود می‌خواهد پیش از انجام هرگونه پرداخت یا ارائه اطلاعات شخصی و بانکی، نسبت به صحت پیام دریافتی اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، از کلیک روی لینک‌ها یا ارائه اطلاعات خودداری کنند. 

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، پیش از هر اقدامی با کارگزاری‌های رسمی صندوق تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی