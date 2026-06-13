کارگران شهرداری لیکک: ۷ ماه حقوق نگرفتهایم/ شهردار: به دلیل مسدود بودن حسابها توان پرداخت نداریم!
درحالیکه کارگران شهرداری لیکک مدعیاند ۷ماه معوقات مزدی طلبکارند، شهردار این شهر میگوید: به دلیل بدهیهای مالی، توان پرداخت حقوق کارگران وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد میگویند در هفت ماه گذشته مطالبات مزدی خود را دریافت نکردهاند. به همین دلیل روز شنبه ۱۶ خردادماه مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض صنفی زدند.
این کارگران با بیان اینکه در سالهای اخیر مطالباتشان با تأخیر پرداخت میشده است، میگویند: از آبانماه ۱۴۰۴ تاکنون حقوق، مزایا، عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکردهایم؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی، مشکلات معیشتی زیادی برای ما و خانوادههایمان ایجاد کرده است.
یکی از کارگران شهرداری لیکک با بیان اینکه در تأمین هزینههای اولیه زندگی دچار مشکل شدهاند، گفت: امیدواریم شهرداری هرچه سریعتر مطالبات مزدی ما را پرداخت کند تا از این وضعیت خارج شویم.
او افزود: در این مدت، بارها مشکلات خود را با مسئولان مختلف در میان گذاشتهایم اما تاکنون اقدام موثری برای حل این مسئله انجام نشده است. در روزهای گذشته نیز تعدادی از کارگران به دفتر برخی مسئولان شهر مراجعه کردهاند اما نتیجهای نگرفتهاند.
این کارگر تأکید کرد: مسئولانی که حقوق کامل و چندبرابر بیشتر از دریافتی کارگران دارند، چگونه میتوانند درک درستی از وضعیت معیشتی ما داشته باشند؟
در همین حال، بهروز ظفری (شهردار لیکک) در گفتوگو با برخی رسانهها با تأیید مطالبات مزدی کارگران اعلام کرده است: شهرداری لیکک با بدهی حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی از دورههای گذشته مواجه است و تنها راه برونرفت از این وضعیت، تسویه این بدهیهاست.
وی افزود: از ابتدای شروع به کار در سمت شهردار، تمامی حقوق و مزایای جاری کارگران پرداخت شده و حتی یک ریال نیز به بدهیهای گذشته افزوده نشده است. همچنین بخشی از بدهیها و دو ماه از حقوق معوق کارکنان نیز پرداخت شده است.
ظفری با اشاره به مسدود بودن حسابهای شهرداری گفت: در حال حاضر به دلیل مسدود بودن حسابها، امکان پرداخت حقوق فروردین، اردیبهشت و حتی ماههای آینده وجود ندارد.
شهردار لیکک در پایان از دستگاههای نظارتی خواست به اندازه حقوق کارگران از حسابهای شهرداری رفع مسدودی شود تا امکان پرداخت مطالبات مزدی کارکنان فراهم شود و مابقی ورودی حساب برای تسویه بدهیهای گذشته اختصاص یابد.