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امیدواری برای بازگشایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زابل پس از ۸ سال تعطیلی
یک منبع کارگری در استان سیستان و بلوچستان، از رفع مشکلات حقوقی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زابل پس از هشت سال تعطیلی خبر داد و گفت: این مجموعه بهزودی آماده ارائه خدمات به کارگران شهرستان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این منبع کارگری اظهار کرد: مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهرستان زابل که ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ به بهرهبرداری رسیده بود، به دلیل وجود معارض و طرح شکایت از سوی مالکان اراضی، از حدود سال ۱۳۹۷ به طور کامل تعطیل شد. با این حال، اخیراً با حمایت مسئولان و رفع بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی، زمینه بازگشایی آن فراهم شده است.
وی افزود: با جلب رضایت معارضان و انصراف برخی شاکیان، مشکلات این مجموعه در حال رفع شدن است و پیشبینی میشود بهزودی شرایط برای ازسرگیری فعالیت آن مهیا شود.
به گفته این منبع کارگری، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زابل دارای سالن چندمنظوره برای رشتههایی مانند فوتسال، والیبال، بسکتبال و بدنسازی است و همچنین از استخر و زمین فوتبال چمن نیز برخوردار است، اما به دنبال تعطیلی بخشهایی از این مجموعه، از جمله استخر و زمین فوتبال، تاکنون امکان بهرهبرداری کامل از آن فراهم نبوده است.
او تأکید کرد: خوشبختانه پس از سالها کشوقوس و معطلی، این مجموعه با حمایت مسئولان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و بهزودی پذیرای کارگران و خانوادههای آنان خواهد بود.