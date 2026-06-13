با پیگیری استاندار خوزستان؛
مطالبات کارگران گروه ملی فولاد پرداخت شد
استاندار خوزستان از پرداخت کامل حقوق، مزایا و اضافهکار کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد.
سید محمدرضا موالیزاده با اشاره به نشست روز سهشنبه ۱۹ خرداد با سرپرست بانک ملی در استان، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی راهکارهای پرداخت حقوق و مطالبات کارگران گروه ملی برگزار شد.
وی افزود: پس از گفتوگوهای انجامشده با مدیرعامل بانک ملی کشور و پیگیریهای معاون اقتصادی استانداری و مدیرعامل گروه ملی، امروز تمامی مطالبات کارگران از جمله حقوق، مزایا و اضافهکار به طور کامل پرداخت شد.
استاندار خوزستان ادامه داد: با این هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مرتبط، مشکل معوقات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برطرف شد.