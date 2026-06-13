ابلاغ بودجه ۶۸ هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه روستاییان و عشایر
فقانی گفت: افزایش بودجه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان از ابتدای سال جاری اجرایی شده و زمینه پایداری منابع صندوق و ارتقای سطح خدمات بیمهای را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی فقانی، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با اعلام ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۵ این صندوق اظهار کرد: بودجه سال جاری از حیث منابع و مصارف حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) است که در دویستمین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید و در ۱۳ خردادماه به صندوق ابلاغ شد.
وی با اشاره به شرایط خاص پایان سال گذشته افزود: با توجه به شرایط پیشآمده در اسفندماه ۱۴۰۴، هیأت امنای سازمان پیش از تصویب بودجه نهایی، بودجه دو دوازدهم را برای تداوم فعالیتها و ارائه خدمات به جامعه هدف صندوق ابلاغ کرد تا هیچگونه وقفهای در انجام تعهدات و پرداخت مستمریها ایجاد نشود.
فقانی یکی از مهمترین ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۵ را افزایش ۴۵ درصدی سطوح هشتگانه درآمدی مبنای وصول حق بیمه عنوان کرد و گفت: این افزایش از ابتدای سال جاری اجرایی شده و زمینه پایداری منابع صندوق و ارتقای سطح خدمات بیمهای را فراهم خواهد کرد.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی صندوق همچنین از پیشبینی اعتبار برای اجرای متناسبسازی حقوق مستمریبگیران خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار مبلغ ۲.۲ همت معادل ۲۵ درصد برای اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شده است که در صورت تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، در سال جاری به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی در پایان تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و توسعه خدمات هوشمند تدوین شده و صندوق با بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری نوین، توسعه پوشش بیمهای و جذب حداکثری جامعه هدف را با جدیت دنبال خواهد کرد.