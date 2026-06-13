بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای افزایش حقوق در خرداد سخن گفتند؛ در روزهای گذشته، مدیرعامل تامین اجتماعی اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد، نیازمند منابع ریالی‌ست که امیدواریم تامین شود.

بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت سریع مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت در خرداد هستند.

این در حالیست که اخیراً «زارع» مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد گفته است: احکام مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ صادر شده و مابه‌التفاوت آن همراه با حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

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