معدن جوزچال با دستور قضایی بسته شد/ مهلت ۱۰ روزه به کارفرما برای پرداخت معوقات کارگران
به دنبال شناسایی نواقص ایمنی در معدن زغالسنگ «جوزچال» شهرستان رامیان در استان گلستان، با دستور دادستان این شهرستان عملیات پیشروی در یکی از تونلهای این معدن متوقف شد.
به گزارش ایلنا، حادثه تلخ انفجار معدن زمستانیورت آزادشهر در سال ۱۳۹۶ که منجر به جان باختن دهها کارگر شد، زنگ خطری جدی برای بازنگری در الزامات ایمنی معادن و تشدید نظارتها بود. پس از آن حادثه نیز، وقوع برخی ریزشها در معادن زغالسنگ کشور، ضرورت توجه مستمر به استانداردهای ایمنی را بیش از پیش نمایان کرده است.
در همین راستا، دادستان رامیان در جریان بازدید از معدن زغالسنگ جوزچال و با استناد به گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود نواقص ایمنی در بخش هواکش و پایههای نگهدارنده، دستور توقف فوری عملیات پیشروی در یکی از تونلهای این معدن را صادر کرد.
امین ذوالفقاری، دادستان رامیان، تأکید کرد: «ادامه عملیات حفاری و پیشروی در این تونل، منوط به رفع کامل نواقص موجود و تأیید رعایت استانداردهای ایمنی از سوی مراجع ذیصلاح خواهد بود.»
بر اساس این گزارش، بازدید دادستان رامیان تنها به موضوع ایمنی محدود نشد و مطالبات صنفی کارگران نیز مورد بررسی قرار گرفت. گزارشهای ارائه شده نشان میدهد که پرداخت نشدن بخشی از حقوق معوقه و حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، آنها را در بهرهمندی از خدمات بیمهای و درمانی با مشکل مواجه کرده است.
به همین منظور، در نشستی با حضور مسئولان اداره کار، اداره صمت، سازمان تأمین اجتماعی، مدیران معدن و نمایندگان کارگران، تصمیمات زیر اتخاذ و ابلاغ شد:
- مهلت ۱۰ روزه به مالکان معدن برای پرداخت کامل حقوق معوقه کارگران.
- مهلت ۳ روزه برای تعیین تکلیف و واریز حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی.
دادستان رامیان در پایان با تأکید بر اینکه رعایت الزامات ایمنی و صیانت از حقوق کارگران از تکالیف قانونی و غیرقابل چشمپوشی کارفرمایان است، تصریح کرد: «دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، هم بر ایمنی محیطهای کار و هم بر اجرای دقیق تعهدات کارفرمایان در قبال کارگران نظارت مستمر خواهد داشت.»