عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اجرای گام نهایی متناسب سازی/ مجلس پای کار تامین اجتماعی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت از جامعه ۴۸ میلیونیِ ذینفعان تأمین اجتماعی یک اولویت اساسی است، عملکرد این سازمان را در ماههای اخیر، بهویژه در زمینه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بیمه بیکاری، قابلقبول توصیف کرد.
وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان در شرایط دشوار فعلی، ضرورت حمایت همهجانبه نهادهای حاکمیتی از سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر از همیشه نمایان کرده است. در همین رابطه، «احمد انارکی محمدی»، نماینده مردم رفسنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با ارزیابی مثبت از عملکرد اخیر سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «با وجود اینکه در وضعیت جنگی و شرایط خاصی به سر میبریم، سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین اجرای گام نهایی متناسبسازی، همت ویژهای کرد که واقعاً باید دستمریزاد گفت.»
وی در ادامه با اشاره به چالشهای بخش تولید و دغدغه کارفرمایان افزود: «این سازمان با وجود تمام مشکلاتی که کارفرمایان با آن دستوپنجه نرم میکنند، کوشید برای پرداخت حق بیمه و ارسال لیستها نهایت همکاری را با آنها داشته باشد. از طرفی، پرداخت حقوق و برقراریِ بهموقع بیمه بیکاری برای آن دسته از کارگرانی که در جنگ رمضان کار خود را از دست دادهاند، اقدام بسیار مهمی بود که بهخوبی و بدون تاخیر انجام شد.»
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر گستردگی جامعه هدف این سازمان یادآور شد: «ذینفعان تأمین اجتماعی جمعیت بزرگی بالغ بر ۴۸ میلیون نفر را شامل میشوند و رسیدگی به این قشرِ زحمتکش، همواره مورد تأکید امام شهید و رهبر معظم انقلاب بوده است. به همین دلیل، ما در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژهای به کارگران و تولیدکنندگان داریم.»
انارکی محمدی در پایان با قدردانی از تعامل شفاف مدیریت تأمین اجتماعی با قوه مقننه، خاطرنشان کرد: «از مدیرعامل سازمان تشکر میکنم که با حضور در دو جلسه کمیسیون اقتصادی، گزارشهای بسیار خوبی به نمایندگان ارائه دادند. مردم عزیز و جامعه کارگری بدانند که مجلس با تمام توان پای کار تأمین اجتماعی است و از این سازمان قاطعانه حمایت میکند و خواهد کرد.»