اجرای گام نهایی متناسب سازی/ مجلس پای کار تامین اجتماعی است

وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان در شرایط دشوار فعلی، ضرورت حمایت همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی از سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر از همیشه نمایان کرده است. در همین رابطه، «احمد انارکی محمدی»، نماینده مردم رفسنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ارزیابی مثبت از عملکرد اخیر سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «با وجود اینکه در وضعیت جنگی و شرایط خاصی به سر می‌بریم، سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین اجرای گام نهایی متناسب‌سازی، همت ویژه‌ای کرد که واقعاً باید دست‌مریزاد گفت.»

​وی در ادامه با اشاره به چالش‌های بخش تولید و دغدغه کارفرمایان افزود: «این سازمان با وجود تمام مشکلاتی که کارفرمایان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کوشید برای پرداخت حق بیمه و ارسال لیست‌ها نهایت همکاری را با آن‌ها داشته باشد. از طرفی، پرداخت حقوق و برقراریِ به‌موقع بیمه بیکاری برای آن دسته از کارگرانی که در جنگ رمضان کار خود را از دست داده‌اند، اقدام بسیار مهمی بود که به‌خوبی و بدون تاخیر انجام شد.»

​نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر گستردگی جامعه هدف این سازمان یادآور شد: «ذی‌نفعان تأمین اجتماعی جمعیت بزرگی بالغ بر ۴۸ میلیون نفر را شامل می‌شوند و رسیدگی به این قشرِ زحمتکش، همواره مورد تأکید امام شهید و رهبر معظم انقلاب بوده است. به همین دلیل، ما در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به کارگران و تولیدکنندگان داریم.»

​انارکی محمدی در پایان با قدردانی از تعامل شفاف مدیریت تأمین اجتماعی با قوه مقننه، خاطرنشان کرد: «از مدیرعامل سازمان تشکر می‌کنم که با حضور در دو جلسه کمیسیون اقتصادی، گزارش‌های بسیار خوبی به نمایندگان ارائه دادند. مردم عزیز و جامعه کارگری بدانند که مجلس با تمام توان پای کار تأمین اجتماعی است و از این سازمان قاطعانه حمایت می‌کند و خواهد کرد.»

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