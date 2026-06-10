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فعالیت واحد تولیدکننده رب گوجه در «کهنوج» متوقف شد/ کارگران بیکار شدند

فعالیت واحد تولیدکننده رب گوجه در «کهنوج» متوقف شد/ کارگران بیکار شدند
کد خبر : 1796882
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فعالیت یک واحد تولیدکننده و بسته‌بندی رب گوجه فرنگی در کهنوج با حکم مراجع قضایی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک واحد تولیدکننده و بسته‌بندی رب گوجه فرنگی به دلیل‌عدم دریافت مجوز فعالیت و بی‌توجهی به بهداشت کار و تهدید علیه بهداشت عمومی، با حکم قضایی پلمپ شد. 

در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می‌شود؛ این واحد تولیدکننده رب گوجه فرنگی به صورت غیر مجاز فعالیت داشته و محصولات عرضه‌شده غیر بهداشتی بوده‌اند.

به گفته یک منبع کارگری، با وضعیت پیش آمده، کارگرانی که به صورت مستقیم در این واحد مشغول کارند، شغل خود را از دست داده و نگران آینده شغلی خود هستند.

 

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