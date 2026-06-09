خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شارژ کالابرگ کد ملی‌های ۳ تا ۶ از فردا

شارژ کالابرگ کد ملی‌های ۳ تا ۶ از فردا
کد خبر : 1796640
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برای سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ یا ۶ است، شارژ خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برای سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

 

اعتبار کالابرگ برای خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در روز پانزدهم هر ماه، برای کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ در روز بیستم و برای کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ در روز بیست‌وپنجم ماه قابل استفاده خواهد بود.

اعتبار اختصاص‌یافته در هر مرحله تا پایان ماه بعد معتبر است؛ بنابراین اعتبار کالابرگ خردادماه تا پایان تیرماه قابل استفاده خواهد بود. همچنین اعتبار شارژشده در اردیبهشت‌ماه نیز تا پایان خرداد اعتبار دارد.

طرح کالابرگ الکترونیکی امکان خرید مجموعه‌ای از کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، انواع گوشت سفید و همچنین میوه و سبزیجات را برای خانوارهای مشمول فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی