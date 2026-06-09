به گزارش ایلنا، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برای سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

اعتبار کالابرگ برای خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در روز پانزدهم هر ماه، برای کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ در روز بیستم و برای کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ در روز بیست‌وپنجم ماه قابل استفاده خواهد بود.

اعتبار اختصاص‌یافته در هر مرحله تا پایان ماه بعد معتبر است؛ بنابراین اعتبار کالابرگ خردادماه تا پایان تیرماه قابل استفاده خواهد بود. همچنین اعتبار شارژشده در اردیبهشت‌ماه نیز تا پایان خرداد اعتبار دارد.

طرح کالابرگ الکترونیکی امکان خرید مجموعه‌ای از کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، انواع گوشت سفید و همچنین میوه و سبزیجات را برای خانوارهای مشمول فراهم می‌کند.