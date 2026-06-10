جمعی از کارگران کارخانه سرجین بافت زنجان در تماس با ایلنا، با اشاره به معوقات مزدی خود گفتند: نزدیک به ۳۵۰ کارگر هستیم که در سه بخش ریسندگی، بافندگی و دوزندگی کارخانه سرجین بافت زنجان کار می‌کنیم اما از ابتدای سال جاری، مطالبات مزدی وبیمه‌ای طلبکاریم؛ در عین حال پرداخت دوسوم عیدی کارگران به تاخیر افتاده است.

به گفته یکی از کارگران، دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی و بیمه‌ای او و سایر همکارانش، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی کارخانه است.

او درباره معوقات بیمه‌ای کارگران اضافه کرد: پرداخت حق بیمه کارگران از فروردین ماه به تاخیر افتاده و کارگران برای دریافت خدمت درمانی در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شده‌اند.

او گفت: باتوجه به هزینه‌های کمرشکن درمان و ناکافی بودن حقوق، کارگران توان پرداخت هزینه‌های درمان به صورت آزاد را ندارند.

طبق اظهارات این کارگر که به صورت قراردادی در استخدام کارخانه سرجین بافت زنجان است، وضعیت پیش آمده در حالی است که در گذشته در کارخانه سرجین بافت زنجان، بیش از ۷۰۰ کارگر کار می‌کردند اما در نتیجه اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده، اکنون تعداد آن‌ها به حدود ۳۵۰ کارگر رسیده است.

وی با بیان اینکه این ۳۵۰کارگر، در بخشهای ریسندگی، بافندگی و دوزندگی و سایر قسمت‌ها همانند مقدمات رنگریزی و تاسیسات کار می‌کنند، اظهار داشت: متوسط سابقه کاری کارگران باقیمانده بین ۱۰ تا ۲۰ سال است، بیشتر این کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند اما از بدو استخدام، هزینه سختی کار کارگران به تامین اجتماعی واریز نشده و عناوین شغلی همه به عنوان کارگر ساده در لیست بیمه درج می‌شود.

به گفته این کارگر، مجموعه این اتفاقات، حدود یک ماه پیش به شکل‌گیری اعتراضات صنفی ۱۵۰ نفر از نیروهای واحد ریسندگی منجر شد و کارگران برای یکی دو روز دست از کار کشیدند.

او با بیان اینکه از یک سال قبل وضعیت تولید در کارخانه سرجین بافت زنجان به حداقل ممکن کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر وضعیت تولید در سرجین بافت زنجان خوب نیست و هر چند وقت یکبار، تولید متوقف می‌شود.

به گفته این کارگر، در شرایط کنونی آنچه برای او و همکارانش حائز اهمیت است، دریافت مطالبات و حفظ امنیت شغلی است. در منطقه فرصت شغلی دیگری وجود ندارد و کارگران در مقابل خانواده‌هایشان شرمنده هستند.

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