کارزار ۱۲ هزار امضایی بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مزایای جانبی
بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مزایای جانبی خود طوماری دوازده هزار امضایی تدارک دیدند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با امضای طوماری با حدود ۱۲ هزار امضا در پلتفرم کارزار، خواستار اصلاح و افزایش مزایای جانبی خود در احکام جدید شدند.
در این احکام، برخلاف سالهای گذشته، مزایای جانبی افزایش نیافته است.
متنی که در ادامه میخوانید، بخشی از این نامه است:
ما جمعیت مستمریبگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، مطالبه حقوق خود را داریم. بدون تعارف میگوییم که معیشت ما دیگر در خطر نیست، بلکه به سختی گذران عمر میکنیم.
آقایان مسئول دولت؛ تنها با اندک افزایش پایه مستمری و با افزایش ندادن مزایای جانبی، بیشترین ظلم را در حق این قشر زحمتکش و ستمدیده میکنند.
ما مظلومان این زمانه، صریح و بیپرده خواستار لطف نه، بلکه احقاق حقوق واقعیمان هستیم.
ما خواستار پرداخت مزایای جانبی با افزایش چشمگیر هستیم؛ (تا حداقل بتوانیم با زدن نمک مزایای افزایشیافته به زخمهایمان، از بدهیهای خود که با توجه به وضعیت موجودِ تورم، گرانی و بیمهری مسئولین به ما میشود، کم کنیم).