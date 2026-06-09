به گزارش ایلنا، در راستای توسعه معیشتی و ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف، تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق و بانک قرض‌الحسنه رسالت با امضای حامد قادرمرزی و حسین‌زاده، مدیرعاملان دو مجموعه، منعقد شد. این همکاری با هدف فراهم آوردن زمینه های بانکی برای توسعه پایدار در مناطق روستایی و حمایت از زنجیره تولید صورت گرفته است.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق، در جریان این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت صندوق، بر رشد چشمگیر تعداد بیمه‌شدگان و گسترش شبکه کارگزاران در سراسر کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات دیجیتال در صندوق اظهار داشت: امروز صندوق با تمرکز بر اقدامات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها، تلاش می‌کند دسترسی به خدمات را برای تمامی اعضا تسهیل کند. این تفاهم‌نامه دقیقاً با هدف توسعه جامعه هدف و ارائه خدمات جامع به کشاورزان، روستائیان و عشایر تدوین شده است تا شکاف‌های موجود در حوزه خدمات مالی و بیمه‌ای پوشش داده شود.

در ادامه، دکتر حسین‌زاده، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی این تفاهم‌نامه، خاطرنشان کرد: جامعه هدف این صندوق، جامعه‌ای بسیار ارزشی و حیاتی برای امنیت اقتصادی کشور هستند. ما به عنوان عضوی از انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، وظیفه داریم از این بخش مولد حمایت کنیم.

وی افزود: باید توجه داشت که تولید در روستاها توسط این جامعه مولد انجام می‌شود، در حالی که مصرف در شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد؛ لذا حمایت از روستا، حمایت از بدنه اصلی اقتصاد ملی است.

از مهم‌ترین محورهای این همکاری، ارائه خدمات به ۱۵۰۰ کارگزار صندوق و مستمری‌بگیران است. این اقدام با هدف تقویت شبکه توزیع خدمات و حمایت از حقوق معیشتی افراد سالمند و آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و عشایری صورت می‌گیرد تا از طریق این هم‌افزایی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق محروم محقق گردد.

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