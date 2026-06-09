انتقاد ماماهای علوم پزشکی ایرانشهر از تبعیض و فشار کار/ دیگر انرژی برایمان نمانده است!
ماماهای شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از تبعیض، ناامنی شغلی و حجم بالای کار انتقاد دارند.
تعدادی از ماماهای شاغل در مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از حجم بالای کار و قطع مرخصی خود انتقاد کردند.
آنها میگویند طی سالهای اخیر شرایط کاری در برخی مراکز درمانی بهگونهای بوده که بر اثر تبعیض وفشار کار زیاد و ناامنی شغلی، مشکلات روحی شدیدی بر آنها وارد شده است.
یکی از این ماماها در تشریح وضعیت خود و همکارانش گفت: با مشکلاتی از جمله ثبت غیبتهای غیرواقعی، کاهش یا کسر کارانهها، محدودیت در استفاده از مزایای شغلی و ثبت یا سوزاندن مرخصیها بدون اطلاع و رضایت خود مواجه بودهاند. آنان مدعیاند در مواردی مرخصی کارکنان بدون ارائه درخواست از سوی فرد و بدون امضای وی در سامانهها ثبت شده است.
بر اساس اظهارات وی، کارکنان بخش درمان در مناطق محروم سیستان و بلوچستان سالهاست با کمبود نیروی انسانی، حجم بالای کار، فرسودگی شغلی و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و بارها خواستار بهبود شرایط کاری، پرداخت عادلانه مزایا و تامین امنیت شغلی خود شده اند.
او افزود: واقعا خسته و فرسوده شدهایم؛ از همه سختتر اینکه مجبور به تحمل شرایطی همانند «فشارهای اداری، دستکاری در مزایا و ناامنی شغلی» هستیم و انرژی برایمان باقی نمانده است.