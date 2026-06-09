به گزارش خبرنگار ایلنا، یک بازنشسته دزفولی گفت: «با وجود گذشت سه ماه از سال، سازمان تامین اجتماعی هنوز عمق فشار خردکننده اقتصادی بر جامعه بازنشستگان را درک نکرده است. ما یکشنبه مقابل تامین اجتماعی جمع شدیم اما پاسخ قانع‌کننده‌ای نگرفتیم.»

بازنشستگان شوش، خواستار اجرای قانون در بخش معیشت و درمان، اجرای ضریب افزایش متناسب سازی به مانند دوسال گذشته، افزایش مزایا، بازگشت مزایای بازماندگان و لحاظ شدن ۱۰ درصد افزایش حداقل بگیرها و۷۱۶هزارتومان آن‌ها در احکام سال ۱۴۰۵ شدند. این بازنشستگان خواستار حفظ استقلال تامین اجتماعی هستند.

بازنشستگان قزوینی گفتند: «وقتی افزایش مستمری بازنشستگان به واسطه مصوبه شورای عالی کار عرف می‌شود، امسال هم باید اجرایی شود.»

بازنشستگان اهوازی که هفته قبل یک نامه اعتراضی تحویل تامین اجتماعی خوزستان داده بودند، این یک‌شنبه دست خالی به خانه برگشتند با شنیدن این پاسخ که پیگیر کارتان هستیم!

بازنشستگان تبریزی مقابل تامین اجتماعی جهت مطالبه اجرای قانون و افزایش حقوق جمع شدند و تعدادی هم در کانون بازنشستگی اجتماع کرده بودند. این بازنشستگان با نماینده تبریز در مجلس تماس گرفتند و ایشان گفت: «سعی می کنیم مطالبات کارگران با حقوق خرداد پرداخت شود». حالا بازنشستگان تبریزی با اتکا به این قول و وعده، انتظار دارند، حقوق‌ خردادشان با افزایش پرداخت شود.

انتهای پیام/