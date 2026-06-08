زمان صدور احکام حقوقی بازماندگان تامین اجتماعی/ بازماندگان: از دیروز در انتظاریم!

بازماندگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای صدور احکام حقوقی جدید خبر دادند.

به گفته آن‌ها، علیرغم صدور احکام حقوقی مستمری بگیران، بازماندگان نتوانسته‌اند حکم حقوقی خود را رویت و دریافت کنند.

تامین اجتماعی در این رابطه توضیح داده است: « حکم حقوق سال جدید صرفاً برای مستمری بگیران بازمانده به دلیل بروز اختلال تا پایان وقت امروز غیر قابل رویت و دریافت است. بازنشستگان لطفاً برای دریافت حکم از روز سه شنبه ۱۴۰۵/۳/۱۹ از طریق سامانه خدمات غیر حضوری و یا اپلیکیشن تامین من اقدام نمایید.»

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