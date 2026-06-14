دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در گفتوگو با ایلنا:
احکام بازنشستگان تامین اجتماعی را اصلاح کنید
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با انتقاد از افزایش نیافتنِ مزایای قانونی در احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی، خواستار اصلاح فوری این احکام بر اساس مصوبات شورای عالی کار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانجام پس از سه ماه انتظار، احکام جدید حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد. اما همزمان انتقادات بازنشستگان به این احکام و مولفههای آن بالا گرفته است.
ابهامات احکام جدید و حذف مزایای قانونی
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز اعتراض نسبت به نحوه صدور احکام جدید اظهار کرد: «ما نسبت به این احکام صادره اعتراض داریم؛ چراکه اولاً مزایای قانونی در آنها لحاظ نشده و از سوی دیگر مبالغ پایه را نیز بسیار پایین در نظر گرفتهاند.»
وی با اشاره به تصمیمات اخذ شده و توافق با کانون عالی گفت: «اینجا یک سوال مطرح میشود؛ آیا برای کارمندان خود تامین اجتماعی هم همینگونه تصمیم میگیرند یا این نوع برخورد تنها مختص کارگران و بازنشستگان است؟»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در خصوص حذف مزایای مزدی بازنشستگان تصریح کرد: «حق اولادی که ۹۹ درصد بازنشستگان به دلیل شرایط سنی خود آن را دریافت نمیکنند، مولفهی تاثیرگذاری نیست. اما تامین اجتماعی حق مسکن، حق عائلهمندی و حق اولاد را افزایش نداده است. پرسش اینجاست که چرا دوباره معیشت بازنشستگان را هدف گرفتهاید؟»
او در این باره افزود: «در عین حال، مولفهی حداقلیِ پیشین به نام «کمک معیشت» را که مبلغ آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، حذف کردهاند؛ در حالی که مدیران و تصمیمسازان خودشان در همین مملکت و در شرایط فعلی زندگی میکنند و لابد به خوبی میدانند تورم چقدر سنگین است.»
وی در مقایسه وضعیت پرداختیها و تبعیض حاکم بیان کرد: «بیایید وضعیت کارمندان را با بازنشستگان تامین اجتماعی تطبیق دهید؛ کارمندان شاغل حداقل دو الی سه برابر بازنشستگان ما حقوق میگیرند و علاوه بر آن، از مزایای غیرنقدی متعددی نیز بهرهمند میشوند.»
این فعال کارگری در این باره هشدار داد: «مسئولان نباید از موقعیت بازنشستگان سوءاستفاده کنند. بعد از گذشت سه ماه از سال، برای بازنشستهای که حقوق بخور و نمیر دریافت میکند، یک حکم پیشپاافتاده صادر کردهاند؛ اما مطمئن باشند که بازنشستگان اینگونه رفتارها را برنمیتابند.»
احکام را اصلاح کنید
وی در خصوص عملکرد کانون عالی بازنشستگان تصریح کرد: «اگر این احکام را اصلاح کردند که هیچ، اما اگر اصلاح نشد، ما از کانون عالی خواهش میکنیم که تکلیف را مشخص کند. اگر میتوانند نماینده واقعی ما باشند اقدام کنند، وگرنه خودشان را کنار بکشند تا خود بازنشستگان برای مطالباتشان تصمیمگیری کنند.»
کریمی در ادامه به وعدههای پیشین مسئولان وزارت کار اشاره کرد و گفت: « شخص آقای وزیر کار قبلاً به صراحت اعلام کرد که ما هر تصمیم مزدی برای کارگران شاغل بگیریم، اعم از حق مسکن ۳ میلیون تومانی و بن کارگری ۲ میلیون تومانی، برای بازنشستگان نیز عیناً اعمال میشود؛ اما اکنون در این احکام هیچ اثری از این ارقام نیست.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین تاکید کرد: «ما قاطعانه هم از کانون عالی، هم از وزیر کار و هم از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میخواهیم که هرچه سریعتر این احکام را اصلاح کنند و میزان افزایشها را دقیقاً طبق همان مصوبه شورای عالی کار اعمال نمایند. چرا ما بازنشستگان که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردهایم و برای این نظام کار کردهایم، امروز باید با چنین برخوردهایی مواجه شویم؟»