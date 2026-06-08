فعالیت واحد تولیدکننده نمک در «رباط کریم» متوقف شد/ بیکاری کارگران

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک واحد تولیدکننده و بسته‌بندی نمک به دلیل‌ عدم دریافت مجوز فعالیت و بی‌توجهی به بهداشت کار و تهدید علیه بهداشت عمومی، با حکم قضایی پلمپ شد.

در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می‌شود؛ این واحد تولیدکننده وبسته‌بندی نمک به صورت غیر مجاز فعالیت داشته و محصولات عرضه‌شده نیز فاقد هویت مشخص و تاریخ مصرف بوده‌اند

به گفته یک منبع کارگری، با وضعیت پیش آمده، ۴ تا ۵ کارگری که به صورت مستقیم در این واحد مشغول کارند، جدا از اینکه شغل خود را از دست داده، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

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